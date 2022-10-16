В Новосибирской области полиция поймала браконьера, убившего лося

Полиция поймала браконьера.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Полиция поймала браконьера, убившего лося в 8 километрах от села Кожурла Убинского района. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
- Место забоя животного было обнаружено 9 октября, - пояснили в ведомстве. - Вскоре был найден подозреваемый - 31-летний местный житель. Разрешения на охоту у него не было. Во время обыска у него дома полицейские изъяли охотничье ружье, 8 патронов 16 калибра, 25 килограммов мяса, шкуру животного и нож.
Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса РФ «Незаконная охота». Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.
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