Тепло и солнце еще один день порадует новосибирцев

Погода в воскресенье будет отличной. Фото: Виктория МИНАЕВА

Капризная сибирская погода подарила горожанам еще один хороший осенний день: в воскресенье, 16 октября, в Новосибирске будет тепло и солнечно.

- Днем по области воздух прогреется до плюс 17 градусов в южных районах, непосредстсвенно в Новосибирске будет плюс 12 - плюс 14 градусов, - сообщили в новосибирском гидрометцентре. - Ночью по области похолодает до плюс 1 - плюс 6 градусов.

Днем в понедельник, 17 октября, в Новосибирск придет похолодание: будет плюс 9 - плюс 11 градусов. Синоптики прогнозируют дожди.

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