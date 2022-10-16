Погода в Новосибирске на 16 октября 2022 года: ожидается гололед

Водителей предупреждают о гололеде утром 16 октября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Новосибирске на 16 октября 2022 года: водителей предупреждают о гололеде в воскресенье. Об опасной погоде на дорогах в утреннее время сообщили на сайте Gismeteo.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, опасность представляет не только гололедица, но и туман.

– Температура ночью составит от 0 до + 2 градусов, в пригороде до - 3. Днем – от + 12 до + 14 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер подует с порывами до 13 метров в секунду. Ночью и утром местами туманы, изморозь, – прогнозируют синоптики.

По Новосибирской области ночью температура составит от - 1 до - 6 градусов, местами до + 5. Днем температура местами поднимется до + 17 градусов, по западу пройдут небольшие дожди.

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