Иногородние общественники вместе с полицией закрыли 7 незаконных казино в Новосибирске

Общественники и полиция закрывают игровые заведения в Новосибирске. Фото: Артем.

Борцы с незаконными азартными играми из Екатеринбурга и Перми приехали в Новосибирск, чтобы навести в городе порядок. Они выясняют, по каким точкам возбуждены уголовные дела, но заведения почему-то еще работают, вызывают полицию и требуют изъять игровые автоматы. Об этом КП-Новосибирск рассказал общественник Артем из организации экономической безопасности и гражданского контроля.

За сутки были закрыты 7 незаконных казино в Новосибирске. Фото: Артем.

– Мы вышли с поезда, видим справа 4 клуба и слева 4 клуба – почему так происходит? Моргают вывески, как Лас-Вегас, – возмущается общественник. – На сегодняшний день нами закрыто уже 7 клубов в Новосибирске. Ликвидировали точки на Карла Маркса, на автовокзале, четыре на железнодорожном вокзале – все это за последние сутки. Почему без нашего участия этого не сделали? – задается вопросом Артем.

Дело общественников – найти незаконные работающие клубы, проверить их и вызвать полицию. Дальше работают сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Они берут с администраторов объяснения – что они там делают и кем работают. Также из клубов изымают игровое оборудование – системные блоки компьютеров.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как корреспондент КП-Новосибирск Дмитрий Белькевич ездил в рейд вместе с общественниками закрывать игорные заведения. Тогда закрыли 3 клуба, 15 октября – еще 4.

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