Новогодние товары начали продавать в Новосибирске в середине октября

Новосибирские магазины почувствовали дух Нового года - 2023.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирские магазины за два с половиной месяца до Нового года начали вовсю готовиться к празднику. На прилавках красиво висит мишура, разложены ёлочные игрушки и кролики – символы наступающего 2023 года.
Уже можно найти мишуру на любой вкус и цвет.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новогоднее настроение появляется сразу же, когда заходишь в магазины товаров для дома. Витрины забиты красно-зеленой и бело-синей утварью до потолка.
Даже в книжных магазинах и отделах канцтоваров появился праздничный ассортимент – маски зайчиков для детских утренников и искусственные ёлки.
Богатый ассортимент новогодних аксессуаров в октябре удивляет.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в городе начали выставлять на продажу первые искусственные новогодние ёлки.
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