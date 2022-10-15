Новогодние товары начали продавать в Новосибирске в середине октября

Новосибирские магазины почувствовали дух Нового года - 2023. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Новосибирские магазины за два с половиной месяца до Нового года начали вовсю готовиться к празднику. На прилавках красиво висит мишура, разложены ёлочные игрушки и кролики – символы наступающего 2023 года.

Уже можно найти мишуру на любой вкус и цвет. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Новогоднее настроение появляется сразу же, когда заходишь в магазины товаров для дома. Витрины забиты красно-зеленой и бело-синей утварью до потолка.

Даже в книжных магазинах и отделах канцтоваров появился праздничный ассортимент – маски зайчиков для детских утренников и искусственные ёлки.

Богатый ассортимент новогодних аксессуаров в октябре удивляет. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в городе начали выставлять на продажу первые искусственные новогодние ёлки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber