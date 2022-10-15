Фото золотой осени в Новосибирске 2022: сибиряки поделились яркими кадрами

Яркими осенними снимками поделились новосибирцы. Фото: Виктория МИНАЕВА

Фото золотой осени в Новосибирске успели сделать горожане в последние дни перед суровыми заморозками. Листья еще не облетели, и оранжевые пейзажи радуют глаз на прогулке в долгожданный выходной.

Самое удачное время для съемки – ранее утро или мгновения перед закатом, когда солнце раскрашивает листья, делая их еще ярче.

Осенний Новосибирск прекрасен на закате. Фото: Виктория МИНАЕВА

В окружении желтых деревьев город как будто улыбается. Фото: Виктория МИНАЕВА

Когда осень подчеркивает красоту архитектуры, получаются волшебные пейзажи. Фото: Виктория МИНАЕВА

В воде отражаются осенние деревья. Фото: Виктория МИНАЕВА

В городе можно встретить лесных обитателей, которые готовят запасы на зиму. Фото: Виктория МИНАЕВА

Кое-где еще растут цветы, наслаждаясь последними солнечными днями. Фото: Виктория МИНАЕВА

На выходных стоит уделить хотя бы час прогулке на свежем воздухе. Фото: Виктория МИНАЕВА

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