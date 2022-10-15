Фото золотой осени в Новосибирске 2022: сибиряки поделились яркими кадрами

Яркими осенними снимками поделились новосибирцы.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Фото золотой осени в Новосибирске успели сделать горожане в последние дни перед суровыми заморозками. Листья еще не облетели, и оранжевые пейзажи радуют глаз на прогулке в долгожданный выходной.
Самое удачное время для съемки – ранее утро или мгновения перед закатом, когда солнце раскрашивает листья, делая их еще ярче.
Осенний Новосибирск прекрасен на закате.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В окружении желтых деревьев город как будто улыбается.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Когда осень подчеркивает красоту архитектуры, получаются волшебные пейзажи.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В воде отражаются осенние деревья.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В городе можно встретить лесных обитателей, которые готовят запасы на зиму.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Кое-где еще растут цветы, наслаждаясь последними солнечными днями.
Фото: Виктория МИНАЕВА
На выходных стоит уделить хотя бы час прогулке на свежем воздухе.
Фото: Виктория МИНАЕВА
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