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Общество15 октября 2022 12:37

Фото золотой осени в Новосибирске 2022: сибиряки поделились яркими кадрами

Фото золотой осени в Новосибирске 2022 появились соцсетях
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Яркими осенними снимками поделились новосибирцы.

Яркими осенними снимками поделились новосибирцы.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Фото золотой осени в Новосибирске успели сделать горожане в последние дни перед суровыми заморозками. Листья еще не облетели, и оранжевые пейзажи радуют глаз на прогулке в долгожданный выходной.

Самое удачное время для съемки – ранее утро или мгновения перед закатом, когда солнце раскрашивает листья, делая их еще ярче.

Осенний Новосибирск прекрасен на закате.

Осенний Новосибирск прекрасен на закате.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В окружении желтых деревьев город как будто улыбается.

В окружении желтых деревьев город как будто улыбается.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Когда осень подчеркивает красоту архитектуры, получаются волшебные пейзажи.

Когда осень подчеркивает красоту архитектуры, получаются волшебные пейзажи.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В воде отражаются осенние деревья.

В воде отражаются осенние деревья.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В городе можно встретить лесных обитателей, которые готовят запасы на зиму.

В городе можно встретить лесных обитателей, которые готовят запасы на зиму.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Кое-где еще растут цветы, наслаждаясь последними солнечными днями.

Кое-где еще растут цветы, наслаждаясь последними солнечными днями.

Фото: Виктория МИНАЕВА

На выходных стоит уделить хотя бы час прогулке на свежем воздухе.

На выходных стоит уделить хотя бы час прогулке на свежем воздухе.

Фото: Виктория МИНАЕВА

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