В Новосибирске установят новые остановочные павильоны за 2,3 миллиона рублей

В Новосибирске закупят новые остановки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске объявили аукцион на закупку остановок до 15 декабря. Документы опубликовали на сайте госзакупок. По одному новому павильону установят на остановках «НИИТО», «Улица Селезнева» и «Магазин «Золотая Нива». На остановке «Общежитие» на улице Богдана Хмельницкого появятся два павильона.

– Павильон остановочного пункта общественного транспорта должен представлять собой сопрягаемую модульную конструкцию, состоящую из крыши, задней и боковых ветрозащитных стенок, скамьи для сидения и отдельно стоящей опрокидывающейся урны, – указано в техническом задании.

Подрядчик должен будет выполнить все работы за 2,3 миллиона рублей. При этом о пассажирах позаботились даже в мелочах – у конструкции не должно быть выпирающих острых элементов, об которые новосибирцы могут порезаться. Чтобы на скамье из хвойного дерева никто не смог прилечь, смонтируют специальные разграничительные ручки.

Напомним, ранее 6 новых остановок установили за 4,7 миллиона рублей.

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