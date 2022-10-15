Новосибирский пенсионер судится с мясокомбинатом за падение в шахту лифта

Почти год мужчина провел на костылях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

65-летний новосибирец судится с мясокомбинатом за несчастный случай 18-летней давности. Инцидент случился 13 июля 2004 года в одном из цехов предприятия.

Потерпевший выехал из грузового лифта на электропогрузчике и оставил двери открытыми, затем его коллега воспользовался лифтом, но не закрыл двери на этаже. Потерпевший этого не заметил и провалился в шахту с высоты более 5,5 метров.

От падения рабочий получил тяжелые травмы: ушиб почек, перелом таза со смещением, тупую травму живота, травматический шок и так далее. Рабочие доложили о несчастном случае директору цеха, тот вызывал «скорую».

В НИИТО потерпевшему провели несколько операций, почти год он ходил на костылях и до сих пор пользуется тросточкой. Медико-социальная экспертиза установила утерю трудоспособности в 80% и дала вторую группу инвалидности бессрочно.

- Истец потребовал компенсацию морального вреда в размере 2-х миллионов рублей спустя 18 лет после травмы. Ранее он переживал, что якобы лишится социальных выплат, подав иск к работодателю, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber