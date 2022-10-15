Житель села Раздольное под Новосибирском перерезал горло 50-летней женщине

В селе под Новосибирском женщине перерезали горло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Раздольное обнаружили труп 50-летней женщины с перерезанным горлом. Убийцу задержали. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Жуткая сцена произошла в этот четверг, 13 октября, в одном из домов села Раздольное. Местные жители обнаружили там мертвую женщину и сообщили в полицию. Следователи выяснили, что 54-летний подозреваемый поссорился с жертвой и ударил ее ножом по шее. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

– Благодаря слаженным действиям следователей СКР и сотрудников полиции подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления установлен и задержан, – сообщили следователи.

С места происшествия изъяты улики, назначены судебные экспертизы. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об его аресте на время следствия.

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