В Новосибирске разрушили остатки ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса

В Новосибирске разрушили недостроенный ДК «Сибсельмаш». Фото: стоп-кадры АСТ-54.

В Новосибирске рухнул недостроенный концертный зал для сотрудников завода «Сибсельмаш». Большой недострой на площади Маркса стерли с карты города 14 октября. Конструкции сложились с грохотом и кучей пыли под контролем строителей. Видео обрушения опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Недострой простоял в городе больше 40 лет. Изначально там действительно строили дом культуры для работников завода, но планы новых застройщиков изменились. В разные времена там был вещевой рынок и пейнтбольные бои, иногда в недострой залезали подростки. В итоге из бывшего ДК решили сделать большой торговый центр, но этому не суждено было случиться.

Весной ДК огородили забором. Сносить здание начали в июле. На новом месте с чистого листа построят апарт-отель – пять зданий из 8 корпусов, высотой до 24 этажей.

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