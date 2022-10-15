Семья с двумя детьми потеряла дом на пожаре под Новосибирском

Дом, баня и сараи выгорели полностью. Фото: Предоставлено семьей потерпевших

Семья спаслась на пожаре под Новосибирском. После ЧП родственники оказались на улице. Все случилось 9 октября в поселке Колывань. Пожар начался с бани, затем сильный ветер перекинул пламя на сарай и дом. На месте работали пожарные.

- В момент пожара в доме было четверо: 45-летняя мама, бабушка-пенсионерка, 17-летняя сестра и 12-летний брат. Успели схватить одежду, ценности ,часть документов и выбежать. Остальное сгорело, дом восстановлению не подлежит. Точной причины мы не знаем, ждем экспертизу, – рассказала КП-Новосибирск 23-летняя Валентина Токарева, старшая дочь в семье.

Семью приютила родственница, на помощь погорельцам пришли односельчане. В Колыванской средней школе № 2 объявили сбор одежды и учебников для 11-классницы и 7-классника. Также люди несли продукты и теплые вещи.

- Сейчас нам нужны стройматериалы, долго мы не сможем жить у сестры. Хотелось бы отстроить жилье. Нам трудно: отец ушел, работаю я и мама, младшие еще учатся, - рассказала Валентина Токарева.

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь семье Токаревых – свяжитесь с редакцией КП-Новосибирск по телефону. Мы передадим ваши контакты.

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