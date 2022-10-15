В Бердске нетрезвый водитель без прав попытался удрать от ДПС и устроил аварию с патрульным автомобилем

Житель Бердска без прав попытался удрать от ДПС и попал в аварию с патрульным автомобилем. Фото: ГИБДД Новосибирской области.

Утром в субботу, 15 октября, нетрезвый водитель «Ниссана» в Бердске устроил аварию с патрульным автомобилем во время полицейского преследования. Об этом сообщили в группе «АвтоБердск» в социальной сети «ВКонтакте».

Нарушителя заметили на улице Красная Сибирь: он вилял по дороге, и сотрудники ДПС попросили его остановить машину. Однако водитель не остановился.

– Сотрудники полиции организовали преследование. В момент движения транспортное средство нарушителя задело колесо патрульного автомобиля. В результате столкновения никто не пострадал, – сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

На вид мужчина был пьян, но дуть в алкотестер отказался. 30-летнего нарушителя доставили в отдел полиции, а автомобиль отправили на штрафстоянку. Выяснилось, что у водителя ранее забрали права за вождение в пьяном виде.

В этот раз в отношении бердчанина составили протокол об отказе от медицинского освидетельствования. Мужчину поместили в спецприемник.

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