В Новосибирске на Заельцовском кладбище водитель «Тойоты» врезался в памятник и погиб

Мужчина погиб, врезавшись в памятник на кладбище. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Водитель «Тойоты Короллы» погиб на Заельцовском кладбище в ночь на субботу, 15 октября. Как сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, 46-летний мужчина моментально скончался, врезавшись в памятник.

Он ехал в сторону 1-го Мочищенского шоссе. Следственно-оперативная группа выясняет, что могло стать причиной аварии.

Внутри нашли тело водителя. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Подробности произошедшего уточняются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что четыре легковых автомобиля и КамАЗ столкнулись на Большевистской.

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