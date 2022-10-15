В Новосибирске дебоширы разбили кирпичом заднее стекло припаркованной «Хонды»

В Новосибирске неизвестные хулиганы все чаще выбивают стекла в автомобилях. Фото: АСТ-54 / Катерина Чеха.

В Новосибирске неизвестные разбили кирпичом заднее стекло припаркованного автомобиля «Хонда». Об этом в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала владелица машины.

По словам пострадавшей, инцидент произошел в ночь на 14 октября на улице Виталия Потылицына, 7.

– Удар был такой силы, что стекла долетели до лобового. Кирпич остался в салоне, – добавила хозяйка авто.

На нарушителей написано заявление в полицию.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что грабители разбивают стекла автомобилей и выносят ценные вещи на ОбьГЭСе. Также в городе снова объявился бывший военный с саблей, который по ночам крушит все стекла на своем пути.

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