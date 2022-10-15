В Новосибирске четыре легковых автомобиля и КамАЗ столкнулись на Большевистской

В Новосибирске собралась массовая авария. Фото: стоп-кадры АСТ-54.

В Новосибирске недалеко от остановки «Карьер Борок» массовая авария собрала пять автомобилей. ДТП произошло накануне вечером, об этом очевидцы сообщили в субботу, 15 октября, в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– На Большевистской 276/1, напротив салона Kia, в сторону Речного вокзала произошло ДТП с участием 5 автомобилей: Toyota Ipsum, Toyota Prius, Toyota Corolla, черным седаном и камазом, – уточнили свидетели аварии.

Повсюду были разбросаны обломки автомобилей, на дороге лежало оторванное колесо. Информация о пострадавших уточняется.

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