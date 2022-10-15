Составлен список уникальных музеев Новосибирской области

Удивительные музеи можно посетить в Новосибирской области. Фото: Ведомости Заксобрания НСО.

Знаменитые музеи Новосибирской области расположены не только в Новосибирске. Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области составили список удивительных мест в других районах, куда можно отправиться за историческими впечатлениями.

В музейном комплексе Куйбышева любопытно изучать историю первых русских переселенцев. На улице можно обойти купеческие особняки и советские памятники, послушать рассказы гида о том, куда ведут тайные подвалы.

В Ордынском историко-художественном музее посетителей встретит охотник скифского периода. Здесь представлены работы знаменитых новосибирских художников. Скоро в зале палеонтологии установят стеклянного мамонта.

В Музее-усадьбе чатского татарина в деревне Юрт-Ора гостям покажут дом с настоящей печью, угостят национальными вкусностями и дадут уроки по изучению чатского языка.

В музей народной игрушки в школе города Купино нужно приезжать за настоящей историей Чиняевских игрушек. Необычные поделки из керамики придумала бабушка из деревни переселенцев на острове Чаны, а ее внучка собирала легенды и мастерила игрушки. Гостям предлагают слепить свою игрушку.

В селе Егорьевском расположен бренд всего Маслянинского района – музей золотодобычи. Здесь посетителям покажут, как в наше время добывают золото и объяснят, что это тяжелый труд. А туристы смогут даже сами постараться вымыть золото на берегу реки.

«Монетный двор» в поселке Сузун – это воссозданный завод, где посетители могут сами отчеканить монету и написать пару строк гусиным пером. В другом музее предлагают полюбоваться сибирскими народными иконами.

Музей в микрорайоне Ложок города Искитима посвящён гонениям на церковь в Новосибирской области и политическим репрессиям ХХ века. В этих местах находился Искитимский штрафной лагерь СибЛАГа.

В доме часового мастера в деревне Неудачино посетители узнают историю часовщика Абрама Штеффена, который своими руками собрал более 20 настенных часов по образцу часов XIX века, изготовил куранты, которые украшают здания в Неудачино, Татарске и Черепаново.

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