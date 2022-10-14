Эксперт рассказал, как ухаживать за машиной после наступления холодов

По словам эксперта, заливать в бачок незамерзайку нужно заранее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, как ухаживать за машиной после прихода минусовых температур и образования гололедицы. По его словам, «переобуваться» необходимо заранее, когда температура держится на отметке +5…+7 градусов.

— Подчеркну, что лобовое стекло — это глаза автовладельца. Поэтому заранее незамерзайку заливаем в бачок, а зимние дворники ставим на поводки. Дело в том, что многие просыпаются утром при отрицательных температурах, поэтому нужно сделать так, чтобы лобовое стекло не замерзало в процессе движения, — рассказал Славнов в беседе с NEWS.ru.

Также специалист посоветовал после мойки смазывать все уплотнители дверей силиконовой смазкой. По словам Славнова, так они будут нормально открываться.

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