Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2022 16:30

15-летний парень попал в больницу после столкновения иномарки и мопеда в Новосибирске

Подросток получил различные травмы
Надежда КАСЬЯНОВА
Подростка с различными травмами доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Подростка с различными травмами доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске иномарка столкнулась с мопедом. В ДТП пострадал 14-летний водитель мопеда. Произошла авария вечером в пятницу, 14 октября, на территории Калининского района.

— 37-летний водитель за рулем автомобиля «Опель» двигался по внутридворовой территории дома №66/2 по улице Федеева в сторону улицы Декоративная. По дороге он столкнулся с мопедом Honda Dio, за рулем которого был несовершеннолетний парень, — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП пострадал 14-летний водитель мопеда. Подростка с различными травмами доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер