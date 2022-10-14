15-летний парень попал в больницу после столкновения иномарки и мопеда в Новосибирске

Подростка с различными травмами доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске иномарка столкнулась с мопедом. В ДТП пострадал 14-летний водитель мопеда. Произошла авария вечером в пятницу, 14 октября, на территории Калининского района.

— 37-летний водитель за рулем автомобиля «Опель» двигался по внутридворовой территории дома №66/2 по улице Федеева в сторону улицы Декоративная. По дороге он столкнулся с мопедом Honda Dio, за рулем которого был несовершеннолетний парень, — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП пострадал 14-летний водитель мопеда. Подростка с различными травмами доставили в больницу.

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