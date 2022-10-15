Погода в Новосибирске на 15 октября 2022 года: потеплеет до +12

В субботу самое время выбираться на прогулку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на 15 октября 2022 года: суббота будет солнечной и тёплой перед наступающими холодами.

— Температура ночью составит -1...-3 градуса, днём - +10...+12 градусов. Будет небольшая облачность, без осадков. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит -3…-8 градусов, местами до +2. Днем температура поднимется до +9…+14 градусов. Будет небольшая облачность, ночью и утром местами туманы

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber