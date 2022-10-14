Жители Новосибирска пожаловались на провалившуюся плитку на проспекте Маркса

Очевидцы пожаловались на провалившуюся плитку. Фото: «АСТ-54»

Жители Новосибирска пожаловались на провалившуюся плитку на проспекте Карла Маркса. Фото с деформированной дорожкой очевидцы выложили в пятницу, 14 октября.

— Недавно проходила мимо, и там просто ужас. Весной снова будут выделять деньги и переделывать? Почему никто не следит, что делают рабочие? — возмущается подписчица паблика ВКонтакте «АСТ-54».

На фото можно рассмотреть, что плиточный рисунок нарушен, блоки лежат вкривь и вкось. А на месте провала, о котором рассказала очевидица, кажется, что плитку просто накидали в кучу.

Напомним, что ремонт на проспекте Карла Маркса только завершился. Там уложили новый асфальт, обновили на тротуарах плитку и оборудовали велосипедную дорожку. Сдать 2-киллометровый отремонтированный участок планируют на следующей неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске после ремонта сдадут проспект Карла Маркса

Произойдет это на следующей неделе (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер