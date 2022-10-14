Врач-иммунолог рассказала, как укреплять иммунитет осенью.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Осень считается сезоном простуд. Врач-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с News.ru поделилась советами, как укрепить иммунитет.
По словам эксперта, крайне важно соблюдать режим сна. Ведь в этот период иммунная система восстанавливается.
Кроме того, необходимо сбалансированно питаться. С пищей организм получает полезные микроэлементы, которые благоприятно действуют на иммунитет.
Еще один важный момент – одеваться по погоде. Ирина Ярцева посоветовала отдавать предпочтение многослойной одежде.
− Хорошо надевать термобелье, чтобы не потеть и тем самым не переохлаждаться, − добавила иммунолог.
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