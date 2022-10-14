Врач-иммунолог рассказала, как укреплять иммунитет осенью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Осень считается сезоном простуд. Врач-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с News.ru поделилась советами, как укрепить иммунитет.

По словам эксперта, крайне важно соблюдать режим сна. Ведь в этот период иммунная система восстанавливается.

Кроме того, необходимо сбалансированно питаться. С пищей организм получает полезные микроэлементы, которые благоприятно действуют на иммунитет.

Еще один важный момент – одеваться по погоде. Ирина Ярцева посоветовала отдавать предпочтение многослойной одежде.

− Хорошо надевать термобелье, чтобы не потеть и тем самым не переохлаждаться, − добавила иммунолог.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber