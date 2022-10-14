Жители Карасука собирают вещи и пишут письма мобилизованным землякам

Жители Карасука решили поддержать мобилизованных земляков. Фото: Своих не бросаем

Жители Карасука решили поддержать мобилизованных земляков. Они собирают для военнослужащих необходимые вещи и пишут письма со словами поддержки, пишет «Горсайт».

Инициаторами выступили местные жители Роман Погребицкий и Иван Жуков. Они создали несколько групп в популярных мессенджерах – «Телеграме» и «Вотсапе». Группы называются «Своих не бросаем».

− Я был в командировке в Чечне, неравнодушен к происходящему на Донбассе, прекрасно понимаю, что мужики не на курорт едут, − отметил Роман.

В группах жители Карасука выясняют, кто в чем нуждается. Люди скидываются и оказывают посильную помощь мобилизованным.

На собранные средства удалось купить туристические рюкзаки, саперные лопаты, тактические аптечки, спальники, теплые перчатки и другие вещи для военнослужащих.

Также участников спецоперации решили поддержать морально. Для этого местные жители – как взрослые, так и дети, пишут им письма со словами поддержки.

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