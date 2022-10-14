В Новосибирске ветеринары спасли кошку с больной почкой

Кошка могла лишиться почки. Фото: Предоставлено ветклиникой "Ноев Ковчег"

Новосибирские ветеринары спасли кошку с больной почкой с помощью особо тонкого шва. Кошку привезли в ветклинику «Ноев Ковчег» в начале сентября.

- Питомец поступил с острой задержкой мочи. С помощью УЗИ мы обнаружили гигантский камень в мочеточнике: образно, это можно описать, как засор в канализационной трубе, когда вода течёт через край раковины. Но так как края у почки нет, то моча растягивала орган, как шар, – рассказал КП-Новосибирск хирург клиники «Ноев Ковчег» Тарас Онуфриев.

Уникальность операции состоит в том, что у мочеточечников очень тонкие стенки, и швы на них нужно накладывать нитями, которые тоньше человеческого волоса. Восстановление оттока мочи сохранило почку и спасло жизнь кошке.

По словам ветеринаров, это первая подобная операция в их клинике. Проблемы с почками, мочевым пупырём и мочевыводящими путями в большинстве случаев являются хроническими. Но владельцы об этом даже не догадываются, так как начальные стадии проходят у кошек бессимптомно. Поэтому очень важно проводить профилактические обследования питомцам старше 5-7 лет.

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