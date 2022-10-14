В Алтайском крае упал спрос на заграничные туры на новогодние праздники

Спрос на заграничные туры на новогодние праздники упал в Алтайском крае. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спрос на заграничные туры на новогодние праздники упал в Алтайском крае. Об этом сообщила президент региональной ассоциации туризма (АРАТ) Евгения Беспалова. Ее слова приводит Amic.

В интернете можно найти большое количество предложений о посещении ОАЭ, Египта, Таиланда и Шри-Ланки в январе 2023 года. Однако после объявления частичной мобилизации в России жители Алтайского края решили повременить с поездками.

− Раннее бронирование по заграничным направлениям началось еще в конце августа − начале сентября, в том числе и на новогодние праздники. Но в конце сентября все это застопорилось, − отметила Евгения Беспалова.

По словам эксперта, многие начали планировать путешествия только в месячной перспективе. Туры на новогодние каникулы сейчас бронируют лишь единицы.

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