Новосибирцы собирают кровь бывшему главному инженеру трамвайного депо, который борется с онкологией

Пенсионер потерял много крови. Фото: Предоставлено родственниками мужчины

Новосибирцы объявили сбор крови 69-летнему Александру Шмидту, бывшему главному инженеру трамвайного депо в городе. Пост дочери с просьбой о помощи отцу нашел отклик в соцсетях.

- Несколько дней назад у отца возникли осложнения: повреждены сосуды во рту

В понедельник мы не могли остановить кровотечение в домашних условиях. «Скорая» увезла его в больницу, ему провели экстренную операцию и три дня переливали кровь. Он потерял очень много крови, три дня подряд ему делали переливание, – рассказала КП-Новосибирск дочь Ирина.

Александр Николаевич Шмидт всю жизнь проработал на нескольких заводах, в том числе был главным инженером травмайного депо. Врачам удалось остановить кровотечение и стабилизировать состояние пенсионера. Пока врачи просят восстановить запасы крови в Центре, родственники объявили сбор в банк крови.

- Отец знал о своей болезни, наблюдался у врачей, но это обострение застало всех нас врасплох. Мы очень благодарны Новосибирскому клиническому центру крови за экстренную помощь из своих запасов. Прошу, помогите пополнить банк крови – подойдет кровь любой группы и резус-фактора. Знакомые уже откликнулись, в четверг четверо человек сдали, сегодня ещё идут люди, – рассказала КП-Новосибирск Ирина.

Уважаемые читатели! Сдать кровь можно в Новосибирском клиническом центре крови, Серафимовича 2/1 на имя Шмидта Александра Николаевича.

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