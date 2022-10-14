В Алтайском крае на выходных потеплеет до +20 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных в Алтайском крае потеплеет до +20 градусов. При этом в регионе будет тепло и солнечно. Информацию об этом предоставил «ТОЛК» со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

В субботу, 15 октября, днем в Алтайском крае потеплеет до +15, местами по югу – до +20 градусов. Ночью же будет холодно – до -7. Осадков днем не будет. Порывы ветра достигнут 7 метров в секунду.

16 октября будет +20 днем. Ночью снова до -7. Осадков не предвидится. Но будет ветрено. Порывы южного ветра достигнут 14 метров в секунду.

Также в регионе ожидается высокая пожароопасность.

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