В Новосибирске Volkswagen сбил 17-летнего парня на «зебре»

Парень получил травмы различной степени тяжести. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске Volkswagen сбил 17-летнего парня, когда тот переходил дорогу по «зебре». Произошло ДТП в пятницу, 14 октября.

— 69-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo двигался по улице Никитина. В пути следования напротив дома №89а он наехал на человека, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшим оказался 17-летний парень. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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