Рейс задержали на 10 часов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Транспортная прокуратура проведет проверку после возврата в аэропорт самолета Новосибирск — Ташкент. Воздушное судно покружило над Толмачёво и через некоторое время зашло на посадку.
— Самолет вернулся на аэродром вылета из-за технической неисправности. Принадлежало воздушное судно авиакомпании ИрАэро, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
В ведомстве добавили, что 93 пассажира вылетели в Ташкент резервным бортом. Они ожидали рейс около 10 часов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет Новосибирск — Ташкент вернулся в Толмачево после взлета
Некоторое время он кружил над аэропортом (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер