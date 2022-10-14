Рейс задержали на 10 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортная прокуратура проведет проверку после возврата в аэропорт самолета Новосибирск — Ташкент. Воздушное судно покружило над Толмачёво и через некоторое время зашло на посадку.

— Самолет вернулся на аэродром вылета из-за технической неисправности. Принадлежало воздушное судно авиакомпании ИрАэро, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

В ведомстве добавили, что 93 пассажира вылетели в Ташкент резервным бортом. Они ожидали рейс около 10 часов.

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