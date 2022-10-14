Хлеб в грязной тележке заметили в одном из магазинов Новосибирска

У товара не было никакой упаковки. Фото: Фламп

В одном из супермаркетов Новосибирска заметили хлеб, который лежал в грязной тележке без какой-либо упаковки. Отзыв появился на «Флампе».

На фото можно увидеть несколько буханок хлеба. Товар просто лежит в продуктовой тележке – без целлофановых пакетов, что нарушает санитарные правила.

Автор отзыва с сарказмом отметил, что это – новый антибактериальный противовирусный продукт, которому не страшны ни микробы, ни грязь.

− Его можно возить в грязной телеге, раскладывать грязными немытыми руками − и ему хоть бы что. Грязь сама отваливается кусками, микробы и вирусы, попавшие на поверхность хлеба от проходящих мимо, чихающих людей, моментально гибнут, − написал сибиряк.

По словам местного жителя, стоит такой хлеб практически 35 рублей. Покупать продукт новосибирец не стал.

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