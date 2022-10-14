В Барнауле на промышленном предприятии насмерть задавили женщину-охранника. Фото: СУ СК по Алтайскому краю.

В Барнауле на промышленном предприятии погибла женщина-охранник. Ее задавил водитель: не заметил сотрудницу и наехал на неё. Женщине было 56 лет. По факту ЧП в СУ СК по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, пишет «ТОЛК».

ЧП произошло 3 октября. Известно, что в роковой день водитель загрузил сельхозтехнику в грузовик и поехал. Когда он проезжал мимо охранницы, наехал на неё. Из-за этого женщину прижало к корпусам загруженной техники.

В результате наезда женщина-охранник получила множественные травмы. Ее госпитализировали. Врачи пытались ее спасти, но женщина умерла.

В СК сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

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