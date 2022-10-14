В Новосибирске мост на Сибревкома откроется к концу октября

Пешеходный мост на улице Сибревкома планируют открыть к концу октября. Фото: Телеграм-канал Анатолия Локтя

Пешеходный мост на улице Сибревкома планируют открыть к концу октября. О ходе работ в своем Телеграм-канале рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мосту практически 96 лет. Градоначальник подчеркнул, что нужно не только восстановить исторический объект, но и вернуть ему привлекательный вид.

По словам Анатолия Локтя, рабочие уже отремонтировали опоры и пролетные строения. Сейчас там укладывают тротуарную плитку, а также монтируют декоративные перила и освещение.

− Освещение организуют специальным образом, чтобы подчеркнуть архитектурные особенности моста, − отметил мэр.

В планах установить скамейки и урны, а еще – создать стенды с архивными фотографиями. На снимках будет передана история создания моста.

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