В Новосибирской области поиски 59-летнего мужчины, ушедшего из дома в носках, завершились трагедией

В Новосибирской области погиб 59-летний мужчина, которого искали практически месяц. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирской области погиб 59-летний мужчина, которого искали практически месяц. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт НСО».

Пенсионер жил в селе Корнилово Болотинского района. 16 сентября он ушел из дома в неизвестном направлении. Мужчина не надел ни обувь, ни очки, которые носил постоянно.

Поисковики отмечали, что сибиряк имел проблемы с памятью и плохо ориентировался на местности.

− Найден, погиб. Отряд приносит свои соболезнования родным и близким, − написали в группе «ВКонтакте».

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