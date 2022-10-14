Передовой завод по производству рапсового масла и жмыха в Ордынском районе работает полностью на новосибирском оборудовании

Мощность завода — 10 тонн в сутки. Фото: правительство НСО

Маслозавод в селе Филиппово Ордынского района начал работу в июле этого года. Во время рабочей поездки в район Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив высоко оценили потенциал нового сельхозперерабатывающего предприятия.

Андрей Травников отметил, что акценты на повышение эффективности сельского хозяйства в Новосибирской области получили своё развитие:

— Многие руководители сельхозпредприятий находятся в смелом, инновационном поиске для того, чтобы поднять экономическую эффективность и производственные показатели своих хозяйств. Главная особенность проекта в селе Филиппово в том, что создаётся замкнутый цикл: от растениеводства — до обеспечения животноводства ценными высококачественными кормами (рапсовым жмыхом) и получения попутного доходного продукта — масла. Потенциал у такого подхода есть. Вторая важнейшая особенность состоит в том, что всё оборудование для завода изготовлено в Новосибирской области.

По словам Председателя регионального Заксобрания Андрея Шимкива, новый завод уникальный. Особенно, если брать во внимание нынешние цены.

— Это предприятие для своего аграрного производства, для нашего крупного рогатого скота, дойного стада, мясных пород — около 3,5 тысяч тонн переработки. И главное — в этих кормах 38% содержания протеина. Если покупать такой жмых, это будет очень дорогое удовольствие, — отметил Шимкив.

Завод в Ордынском районе производит техническое рапсовое масло и жмых для животноводства. Его мощность — 10 тонн в сутки. Строительство цеха для переработки семян и склада для их хранения обошелся региону в 100 миллионов рублей. Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области с участием средств господдержки из областного бюджета.

Напомним, что к концу марта 2022 году аграрии региона закупили 502 единицы сельхозтехники. Обошлась покупка в 2 миллиарда 153 миллиона рублей. В 2021 году на эту же дату техники для сельхозпроизводителей закупили на 615 миллионов рублей меньше.

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