В Новосибирске уволили около 500 сотрудников закрывшейся IKEA

В Новосибирске уволили около 500 сотрудников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске уволили по соглашению около 500 сотрудников закрывшейся ИКЕА, а профсоюз не может связаться с руководством.

Как сообщила КП-Новосибирск председатель профсоюза ИКЕА в Новосибирске Нина Харитонова, соглашение было составлено так, что его нельзя оспорить в суде. Не факт, что все из 500 уволенных получили законный расчет и компенсацию. В других городах, как отмечает лидер профсоюза, уже начали поступать жалобы.

– Оставшиеся якобы попадают под ликвидацию и будут уволены ориентировочно 1 декабря. Но это тоже не точно, поскольку некоторые получили уведомление о ликвидации с датой 29 декабря, – рассказала КП-Новосибирск Нина Харитонова.

При этом, по словам лидера профсоюза, руководство не предоставляет актуального списка тех, кто попадает под ликвидацию, а телефон фактического руководителя-ликвидатора отключен. Указанный адрес почты не существует. Даже профсоюз не может с ним связаться.

– Мы не можем точно знать, сколько ушли по соглашению. И скольких они перевели в другое юрлицо, мы тоже не знаем, – заметила Нина Харитонова.

Более того, в случае, если увольнения начнутся под Новый год, 29 декабря, сотрудники могут не успеть за две недели встать на учет на биржу труда из-за праздников. Также не всем сотрудникам, по словам председателя, выдали документы в день увольнения без задержек. Если за две недели уволенные работники не встанут на учет, то не получат положенной по закону компенсации.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что ИКЕА объявила о ликвидации.

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