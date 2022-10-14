В Новосибирской области суд отпустил из СИЗО женщину, проткнувшую школьницу шилом. Фото: предоставлено читателями.

В Новосибирской области суд выпустил из СИЗО женщину, которая 14 раз ударила шилом 15-летнюю племянницу. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Куйбышевского районного суда.

- 12 октября 2022 года назначено рассмотрение уголовного дела на 26 октября 2022 года, мера пресечения обвиняемой в виде заключения под стражу изменена на домашний арест, - сообщили в суде.

Драка 38-летней тети с 15-летней племянницей случилась 29 июля в селе Кульча. Обвиняемая приревновала свою невестку – мать школьницы, к своему мужу и пришла выяснять с ней отношения. На защиту матери встала 15-летняя школьница, в ответ тетя напала на нее с шилом. Следователи насчитали на теле девочки 14 ударов, ребенок чудом выжила и попала в реанимацию.

После нападения полиция задержала 38-летнюю сибирячку, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Куйбышевский районный суд назначил ей арест на 90 дней.

Местные жители сообщали КП-Новосибирск, что ПДН были в курсе конфликта родственных семей. Они знали, что в обоих семьях матери выпивали. После скандалов и ссор приезжали, смотрели условия и уезжали назад.

- После скандала мама 15-летней девочки забрала троих детей из школы, они вместе переехали в Барабинск. Говорят, что хотели переезжать еще до июля. Дети обвиняемой под контролем папы, спокойно учатся в дошкольной группе и в младшей школе. Мы с ним созваниваемся, у них все в порядке, – рассказал КП-Новосибирск источник среди местных жителей.

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