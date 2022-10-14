Под Новосибирском спасли раненого сокола балобана

В Новосибирской области спасли сокола балобана с травмированным крылом. Фото: предоставлено Александрой
В городе Обь Новосибирской области спасли сокола балобана с травмированным крылом. Об этом КП-Новосибирск рассказала местная жительница по имени Александра.
Раненую птицу поймали в среду, 12 октября.
− Сокол сидел долгое время на одном месте. Узнали из интернета, что это балобан. Позвонили во многие службы и, наконец, к нам выслали специалиста, − поделилась с КП-Новосибирск Александра.
Специалист попытался приманить птицу, однако балобан не давался в руки. Когда сокол захотел взлететь, стало понятно, что у него ранено крыло.
В итоге пернатого красавца поймали и доставили в зоопарк. Там он будет проходить лечение, а после присоединится к другим птицам.
− Жалко беднягу! Лучше пусть балобан живет в зоопарке, чем раненый на улице, − добавила сибирячка.
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