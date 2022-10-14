Под Новосибирском спасли раненого сокола балобана

В Новосибирской области спасли сокола балобана с травмированным крылом. Фото: предоставлено Александрой

В городе Обь Новосибирской области спасли сокола балобана с травмированным крылом. Об этом КП-Новосибирск рассказала местная жительница по имени Александра.

Раненую птицу поймали в среду, 12 октября.

− Сокол сидел долгое время на одном месте. Узнали из интернета, что это балобан. Позвонили во многие службы и, наконец, к нам выслали специалиста, − поделилась с КП-Новосибирск Александра.

Специалист попытался приманить птицу, однако балобан не давался в руки. Когда сокол захотел взлететь, стало понятно, что у него ранено крыло.

В итоге пернатого красавца поймали и доставили в зоопарк. Там он будет проходить лечение, а после присоединится к другим птицам.

− Жалко беднягу! Лучше пусть балобан живет в зоопарке, чем раненый на улице, − добавила сибирячка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber