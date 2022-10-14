У новосибирских предпринимателей появился доступ к госзакупкам крупных госкомпаний

Фото: мсп.рф

Он предоставляет малому и среднему бизнесу возможность участия в закупках по 223-ФЗ. Пользователи платформы могут сделать все необходимое в одном месте: от поиска подходящих торгов, подготовки и подачи заявок до заключения договоров и получения защиты при нарушении прав МСП-поставщиков.

- В условиях санкций и непростой экономической ситуации возможности для реализации своей продукции у многих предпринимателей заметно сократились, а у кого-то и вовсе схлопнулись. Участие в закупках позволяет малому и среднему бизнесу, как минимум, компенсировать потерю прежних возможностей на время поиска новых, а как максимум, полностью переориентироваться на это направление. В любом случае, бизнес получает возможность выйти на стабильный и объемный рынок сбыта своей продукции. При этом многим предпринимателям на первый взгляд кажется сложным участие в закупочных процедурах. Мы в этой связи через сервис на МСП.РФ предлагаем им консультации по вопросам работы в рамках 223-ФЗ и обучение - для повышения уровня знаний и компетенций в сфере закупок, - отметил генеральный директора Корпорации МСП Александр Исаевич.

Для помощи МСП-участникам закупок в рамках сервиса созданы два блока: «Гид по закупкам» и «Сфера знаний». Первый инструмент предназначен для юридических лиц, ИП и самозанятых, где они могут получить консультации по подготовке документации, правилам получения ЭЦП, заключению договоров и т.д. «Сфера знаний» включает в себя обучающие видеолекции, онлайн-мероприятия для МСП-поставщиков, а также персональную поддержку опытных наставников. Там же можно получить ответы на вопросы по участию в программе «выращивания» предприятий под потребности крупнейших заказчиков.

Новый сервис доступен всем предпринимателям, зарегистрированным на МСП.РФ.