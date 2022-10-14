В Новосибирске нашли 82-летнюю пенсионерку в джинсовой ветровке с капюшоном

В Новосибирске завершились поиски 82-летней пенсионерки. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске завершились поиски 82-летней Тамары Ивановны Лисуновой (Шевелевой). Пенсионерку нашли живой, сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, женщина пропала 12 октября. Родные бабушки говорили, что она планировала поехать на дачу, расположенную в черте города. Однако до места сибирячка так и не добралась.

− На данный момент у меня нет подробностей. Нам заявитель сообщила, что приехал сын и привез бабушку. Пенсионерка ничего не поясняет. Говорит, что все хорошо, она не терялась, − рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских.

Где находилась сибирячка – неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber