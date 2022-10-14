В Новосибирске до 16 октября объявлен режим черного неба

В понедельник, 17 октября, метеоусловия нормализуются.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске до конца выходных объявили режим черного неба. Нормализуются метеоусловия только в понедельник.
— С 15 по 16 октября метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается повышенный, — рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
В понедельник, 17 октября, режим черного неба снимут. Общий уровень загрязнения упадет и останется пониженным.
Напомним, что ночью 15 октября в пригороде ожидаются заморозки до -4 градусов. По области же будет еще холоднее — до -7 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Температура воздуха в пригороде Новосибирска опустится до -4
По словам синоптиков, резкого похолодания следует ожидать в ночь на 15 октября (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер