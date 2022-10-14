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Общество14 октября 2022 9:30

В Новосибирске до 16 октября объявлен режим черного неба

Об этом сообщили синоптики
Надежда КАСЬЯНОВА
В понедельник, 17 октября, метеоусловия нормализуются.

В понедельник, 17 октября, метеоусловия нормализуются.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске до конца выходных объявили режим черного неба. Нормализуются метеоусловия только в понедельник.

— С 15 по 16 октября метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается повышенный, — рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В понедельник, 17 октября, режим черного неба снимут. Общий уровень загрязнения упадет и останется пониженным.

Напомним, что ночью 15 октября в пригороде ожидаются заморозки до -4 градусов. По области же будет еще холоднее — до -7 градусов.

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По словам синоптиков, резкого похолодания следует ожидать в ночь на 15 октября (подробнее)

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