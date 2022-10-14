Ограничение проезда на Курчатова продлится до середины декабря. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске ограничат проезд по улицам Космической и Курчатова из-за работ на теплотрассе. В первом случае ограничение продлится всего пару дней, а во втором — до зимы, пока не завершатся работы по прокладке теплотрассы.

— С 17 октября по 15 декабря закрывается для проезда улица Курчатова в районе здания №17 по улице Рассветная, — сообщили в мэрии.

Улица Космическая сужается до 18 октября в районе дома №29 по проспекту Карла Маркса.

Из-за вводимых отграничений в муниципалитете водителям напомнили о внимательности и осторожности.

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