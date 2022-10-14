В аптеках Новосибирска стали чаще покупать йод

Новосибирцы начали чаще покупать йод в аптеках города.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Новосибирцы начали чаще покупать йод в аптеках города. Как сообщили в департаменте по социальной политике мэрии, в октябре объемы продаж этого средства увеличились.
Речь идет об аптеках муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» (МП «НАС»). В них проанализировали спрос на йод и калий йодид.
Сумасшедшего спроса не зафиксировано. Однако данные лекарственные препараты стали покупать чаще. Так, например, объемы продаж йода и калия йодида выросли на 15% за первую декаду октября. Это по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
− Рост относительно первой декады сентября 2022 года составляет 25%, − отметили в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.
Запасов йода в аптеках МП «НАС» хватит на 39 дней, запасов калия йодида – на 138.
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