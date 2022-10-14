В Новосибирской области впервые состоялся День карьеры в IT «COOKIE FEST». Фото: правительство НСО.

Масштабная ярмарка вакансий в IT-сфере «COOKIE FEST» открылась в Новосибирской области. Старт ей дал первый замгубернатора Юрий Петухова. Ярмарка направлена на то, чтобы в регионе развивался кадровый потенциал в цифровой отрасли.

На ярмарке собрались представители компаний-работодателей, учебных заведений, студенты, а также все те, кто заинтересован в карьере и развитии в IT-сфере. На мероприятии были поставлены следующие цели: презентация открытых вакансий в IT-отрасли, создание кадрового резерва специалистов, содействие в устройстве на работу. Кроме того, проведение Дня карьеры было направлено на укрепление и расширение взаимодействия с работодателями-партнерами. В «COOKIE FEST» приняли участие примерно 1000 человек и 30 различных фирм и организаций.

По словам Юрия Петухова, в правительстве Новосибирской области с особым вниманием относятся к кадровому вопросу в сфере IT. Так, один из важных моментов – меры поддержки, которые реализуют власти. Они направлены на стимулирование, подготовку специалистов. Кроме того, в регионе проводят мероприятия, направленные на рост контрольных цифр приема на IT-специальности, а также на появление в НСО новых цифровых кафедр и лабораторий. Также особое внимание власти уделяют поддержке учителей и преподавателей дисциплин в IT-отрасли. Известно, что накануне лучшие педагоги по информатике получили от регионального правительства по 115 тысяч рублей.

На Дне карьере представили экспозицию от компаний-работодателей, презентацию проектов студентов. Также там провели карьерный квест, а еще IT-квартирник с мастер-классами и личными историями построения карьеры в IT, а также кибер-дром, рассказали в правительстве НСО.

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