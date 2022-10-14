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Общество14 октября 2022 8:20

В Новосибирске осудили военнослужащего без водительских прав, который снова сел за руль пьяным

Права у него забрали за вождение в состоянии алкогольного опьянения
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске выписали штраф военнослужащему, который повторно сел за руль пьяным.

В Новосибирске выписали штраф военнослужащему, который повторно сел за руль пьяным.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирский военнослужащий без водительских прав получил штраф в 200 тысяч рублей из-за рецидива вождения в пьяном виде. Также он лишился прав еще на полтора года. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале 2-ого Восточного окружного военного суда.

– Военнослужащий, лишенный права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, – сообщили в суде.

Приговор огласил Новосибирский гарнизонный военный суд. Решение еще не вступило в законную силу.

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