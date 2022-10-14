В Новосибирске 22-летний мотоциклист разбился по вине водителя иномарки. Фото: ГИБДД Нск.

Жёсткое ДТП произошло в Заельцовском районе Новосибирска. Там столкнулись иномарка и мотоцикл. Об аварии сообщили в ГИБДД по городу.

– Ночью 13 октября водитель 1983 года «Шкоды Рапид» ехал по Красному проспекту. При перестроении у дома № 85 не предоставил преимущества в движении и столкнулся с мотоциклом «Хонда». Управлял им парень 2000 года рождения, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

После удара мотоциклист врезался в ограждение. Парень получил различные травмы. Его госпитализировали.

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