В Новосибирске до 1000 рублей увеличат штраф за безбилетный проезд

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Новосибирска увеличится до 1000 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Новосибирска увеличится до тысячи рублей. Об этом сообщили в мэрии города.

Изменения начнут действовать с 16 октября. Штрафовать «зайцев» будут на городском, пригородном и междугородном транспорте, курсирующем по области.

Изменения уже внесли в статью 10.1 Закона Новосибирской области от 12.02.2003 «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

Ранее КП-Новосибирск писала, что в городе предложили до трех тысяч рублей увеличить штрафы за неправильную парковку. Этот вопрос обсуждали на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству.

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