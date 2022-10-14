Жители Новосибирской области стали чаще жениться и реже разводиться

В Новосибирской области увеличилось количество желающих вступить в брак. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Новосибирской области стали чаще вступать в брак. Об этом свидетельствуют данные статистики Управления по делам ЗАГС региона за сентябрь 2022 года.

Только в сентябре женились 2816 пар. За 9 месяцев 2022 года в регионе стало на 15 тысяч больше ячеек общества. При этом в сентябре прошлого года свадьбу сыграли почти на 600 пар меньше.

При этом разведенных в этом году намного меньше, чем женатых, по данным статистики. За сентябрь количество свадеб превысило количество разводов более чем на 50 %.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 17 мобилизованных поженились на плацу НВВКУ.

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