Военком из Новосибирска Олег Мельников отправится в зону проведения спецоперации

Военный комиссар по Дзержинскому и Калининскому районам Новосибирска отправится в зону СВО. Фото: стоп-кадр из видео / Дзержинский район в деталях

Военный комиссар по Дзержинскому и Калининскому районам Новосибирска Олег Мельников изъявил желание отправиться в зону СВО. Его видеобращение опубликовано в официальном сообществе Дзержинского района «ВКонтакте».

Олег Мельников отметил, что через военкомат прошло большое количество жителей Новосибирска и области. И он считает правильным присутствовать на передовой и вместе с другими военнослужащими защищать интересы РФ.

− Как офицер, как военнослужащий я решил призваться на военную службу в рамках мобилизации, − сообщил новосибирец.

Ему уже выдали военную форму. Сибиряк прибыл в расположение части и приступил к приему должности в соответствии с предназначением.

В группе Дзержинского района пожелали военкому удачи и возвращения домой целым и невредимым.

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