В Новосибирске молодой водитель автомобиля каршеринга на скорости влетел в столб. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В пятницу, 14 октября, парень за рулем автомобиля каршеринга на скорости влетел в столб в Кировском районе Новосибирска. Об аварии рассказали в ГИБДД по городу.
– Водитель, предположительно 2000 года рождения, двигался по улице Петухова, со стороны улицы Шевелева, в сторону улицы Чистякова. В пути следования, рядом с домом 105/1 на улице Петухова, не справился с управлением. Из-за этого наехал на препятствие - световую опору, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.
В столкновении со столбом пострадал сам водитель и его пассажир. Речь о парне, предположительно 2001 года рождения. Их госпитализировали с различными травмами. Машина, судя по кадрам, опубликованным полицией, получила фатальные повреждения.
На месте жёсткой аварии работает экипаж ГИБДД.
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