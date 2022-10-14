В Новосибирске молодой водитель автомобиля каршеринга на скорости влетел в столб. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В пятницу, 14 октября, парень за рулем автомобиля каршеринга на скорости влетел в столб в Кировском районе Новосибирска. Об аварии рассказали в ГИБДД по городу.

– Водитель, предположительно 2000 года рождения, двигался по улице Петухова, со стороны улицы Шевелева, в сторону улицы Чистякова. В пути следования, рядом с домом 105/1 на улице Петухова, не справился с управлением. Из-за этого наехал на препятствие - световую опору, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В столкновении со столбом пострадал сам водитель и его пассажир. Речь о парне, предположительно 2001 года рождения. Их госпитализировали с различными травмами. Машина, судя по кадрам, опубликованным полицией, получила фатальные повреждения.

На месте жёсткой аварии работает экипаж ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber