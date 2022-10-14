Новосибирский студент смастерил 3D-принтер и победил на конкурсе изобретений

В Новосибирске студент сделал 3D-принтер и победил на конкурсе изобретений. Фото: предоставлено Константином Степановым.

Первокурсник из СибГУТИ Константин Степанов представил на «Технопроме» собственноручно разработанный 3D-принтер. Он стал финалистом конкурса изобретений и технологий IN’HUB и выиграл серебряную медаль. Об этом сообщает Горсайт.

Константин начал увлекаться IT-направлением с 14 лет, а в 16 лет маленький гений создал с друзьями-инженерами первый 3D-принтер.

– Наше оборудование отличается от заводского простотой. Софт в крупных компаниях пишут целой командой, я же это делаю сам. Наше оборудование современнее и предназначено для предпринимателей, – объясняет преимущества своего устройства перед аналогами Константин.

Аппарат планируют пустить в продажу для бизнесменов, если появятся заказы.

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