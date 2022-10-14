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Происшествия14 октября 2022 6:20

На жительницу Новосибирска на остановке напал грабитель

Он вырвал у нее мобильник и убежал
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
На жительницу Новосибирска на остановке напал грабитель.

На жительницу Новосибирска на остановке напал грабитель.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на остановке «ЛДС Сибирь» на женщину напал неизвестный. По словам горожанки, грабитель выхватил у нее из рук мобильник, после чего убежал. Она обратилась в полицию. Инцидент произошёл 9 октября.

– Женщина передала полицейским приметы подозреваемого. Правоохранители установили его личность. Злоумышленника, мужчину 30-ти лет, задержали у него дома, в Калининском районе города, – передаёт ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что грабитель сдал чужой мобильник в ломбард. Устройство полицейские нашли и в скором времени вернут его владелице.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за грабёж. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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